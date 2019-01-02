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02.01.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Вооруженные силы, Киев, Колониальная демократия, Мнение, Политика, США, Украина
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Американский дипломат сулит Украине новые ракеты и корабли – сразу после выборов

Экс-посол США на Украине, директор “Атлантического совета Джон Хербст заявил, что через 2-3 месяца “мы увидим, что США дают оружие Киеву и объявят о новых санкциях против РФ” в связи с “агрессией” в Керченском проливе, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом он сказал в интервью “Радио Свобода”.

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“Уже через 2-3 месяца мы увидим, что США дают оружие Киеву и объявят о новых санкциях против России. Думаю, в течение ближайших восьми-десяти, максимум двенадцати недель появится этот ответ США. И, кроме санкций, это будет военная помощь Украине. Сейчас достаточно аргументов и для предоставления противокорабельных ракет, и патрульных кораблей, возможно, что и другого военного оборудования”, – подчеркнул он.

На вопрос, идет ли речь и о летальных вооружениях, Хербст ответил: “Нет вопросов – противокорабельные ракеты помогли бы. В США хватает крылатых ракет “Гарпун”, в основе действия которых – технологии, разработанные 30 лет назад, – и это то, что мы уже сейчас можем предоставить. А возможно, и гораздо более современные ракеты”.

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