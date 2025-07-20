Американский дипломат: Трамп действительно предлагал Зеленскому бить по Москве и Питеру

Бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза утверждает, что Дональд Трамп действительно предлагал утратившему легитимность президенту Украины Владимиру Зеленскому наносить удары по Москве, хотя американский президент это отрицает.

Об этом Брайза заявил в интервью украинскому «Эспресо», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Президент Трамп, по-моему, провел этот разговор и сделал определенные предложения президенту Зеленскому, потому что ищет способ показать Путину реальные утраты от войны. Утраты, которые будут только расти для российского общества и, следовательно, повышать политическую цену для самого Путина, если тот продолжит войну. До сих пор, как мы знаем, только Украина (Киев, Львов, Днепр, Харьков и другие города Донбасса) несут на себе все ужасные последствия этой войны. Тогда как Москва и Петербург остаются практически неповрежденными. Мне кажется, президент Трамп не относится к этому легкомысленно. Он мыслит как застройщик из Нью-Йорка, которому нужно что-то получить от местного чиновника, инвестора или владельца земли. Он спрашивает себя, как усилить давление и поднять цену для другой стороны за ее отказ сделать то, что по его убеждению необходимо. В данном случае, это приостановка войны. Похоже, Трамп пытается понять, как усилить боль и утраты для Путина за то, что тот продолжает войну», – сказал Брайза.

Сам бывший дипломат считает, что самым действенным воздействием на Россию стали бы масштабные вторичные санкции, но решиться на них для Трампа будет непросто.