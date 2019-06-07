Американский дипломат: Украине еще рано в НАТО, предстоит многое сделать

07.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Украине предстоит еще многое сделать в плане реформ в секторе безопасности и обороны, чтобы получить членство в НАТО, однако этому процессу также мешает “гибридная война России” и позиции некоторых членов Альянса, которые до сих пор прислушиваются к Москве, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Такие преграды для евроатлантической интеграции Украины высказал в расширенной статье на сайте Brookings экс-посол США в Украине Стивен Пайфер.

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«Украина должна еще многое сделать, чтобы соответствовать критериям членства в НАТО. ПДЧ (План действий относительно членства —Ред.) имеет целью направить будущего члена на выполнение этих критериев. Объективно Украина сейчас находится далеко от стран, которые получили ПДЧ в 1999 году», — отметил эксперт, который сейчас работает старшим научным сотрудником Института Брукингса.

Кроме того, по его убеждению, амбиции Украины в контексте ПДЧ заблокировала Россия, а «также уважительное отношение, которое некоторые члены НАТО имеют к позициям Москвы».

Еще одной причиной нежелания Альянса предоставить ПДЧ для Украины эксперт назвал коллизию, которая возникает со Статьей 5 Североатлантического договора. Она, в частности, предусматривает, что нападение на одного члена будет рассматриваться как нападение на всех.

Как пишет эксперт, «НАТО не имеет ответа на вопрос: что будет делать НАТО, если страна-претендент получает ПДЧ, а потом, перед тем, как стать полноправным членом, подвергается нападению?»

К тому же, “Кремль всячески пытается вернуть Украину в орбиту своего влияния. Если же этого не удастся, план «Б», очевидно, заключается в том, чтобы расколоть Украину”.

«Это объясняет гибридную войну России и экономические санкции против Киева, а также дальнейшее подпитки боевых действий на Донбассе», — отметил Пайфер. По его словам, Москва пытается «поддать давлению, отвлечь и дестабилизировать украинское правительство, чтобы помешать его усилиям ввести полноценные реформы, которые способствовали бы экономическому росту».

Кроме того, по мнению дипломата, РФ пытается «помешать способности Украины выполнять положения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также сделать Украину непривлекательным партнером для Запада».