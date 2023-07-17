Американский дипломат: Украине нужна заморозка, чтобы накопить силы на новый удар

Украина может решить в определенный момент остановить боевые действия и пойти на договоренности с Россией.

Об том в эфире телеканала «Эспрессо» заявил бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Волкера, в то же время НАТО мог бы распространить действие 5-й статьи договора о коллективной безопасности на те территории, которые находятся под контролем Украины.

«Вероятно, что в определенный момент сама Украина может решить, что ей нужно остановиться на каком-то этапе – тогда, когда ей уже удастся отвоевать определенную территорию, не сдаваться в дальнейшем отвоевании, но во время этой остановки она усилит собственную безопасность. НАТО на самом деле может использовать статью 5, которая не будет распространяться на отвоеванные территории. Потому этот процесс можно будет поддержать мирным соглашением и реинтеграцией этих территорий», сказал дипломат.

Он считает, что похожий месседж можно было применить и по отношению к Грузии, которая потеряла 20% территорий, но там нет боевых действий.

«Поэтому, рассматривая возможные сценарии, к сожалению, сейчас не та пора…

Конечно, Россия тоже может высказать намерения приостановить конфликт и тогда будет остановлен огонь на определенный период, но мы не можем называть это окончанием войны. Только тот период, когда будут приостановлены боевые действия, ведь мы видели, что происходило в период 2014-2021 года, – если мы посмотрим на корейский опыт, то Северная и Южная Кореи, они были разделены, не было объявления остановки войны. Мы видели, как развилась Южная Корея. То есть есть разные сценарии, которые могут быть возможными. К сожалению, мы не знаем, что произойдет – только время покажет, но мы должны сделать это, а именно сосредоточиться на поддержке Украины для того, чтобы они могли отвоевывать свои территории, отбивать оккупанта, а также убедить Россию, что они не победят в этой войне», – заявил Волкер.