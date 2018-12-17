Американский дипломат устроил истерический хохлосрач на ТВ

17.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Бывший посол США в Киеве Джон Хербст отчитал американского политолога Дмитрия Саймса за использование «империалистической лексики».

Поводом для того стало высказывание Саймса, где он употребил фразу «на Украине» вместо используемую Киевом «в Украине».

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Об этом в своем блоге сообщил политолог Михаил Погребинский,передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Пару недель назад я участвовал в программе «Большая игра», которую ведут Вячеслав Никонов и Дмитрий Саймс. Из Вашингтона включили Д. Хербста. После короткого комментария Дмитрия, в котором он позволил себе сказать «на Украине», Джон, получив слово, в не наигранном эмоционально-истерическом тоне набросился на Саймса с обвинением в том, что он, говоря «на Украине» использует империалистическую (!!!) лексику страны-агрессора», что недопустимо…. И тут я понял, что он, действительно, очень-очень неумный человек! Извините за избыточную «интеллигентность», – написал Погребинский.

Примечательно, что в польском языке по отношению к Украине используется предлог “на”, что почему-то не вызывает столь бурной реакции.

Ранее Хербст заявил, что реальная причина введения экономических санкций против РФ – это лишить Россию сильной армии и флота, что послужит интересам администрации президента США Дональда Трампа.