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Европейская повестка дня по-прежнему сводится к военным действиям, а не к дипломатии.

Об этом экс-помощник министра обороны США, бывший посол США в Саудовской Аравии Чес Фримен заявил в интервью Институту Шиллера, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Европе я нахожу ситуацию очень запутанной и ироничной. Сначала я думал, что европейцы согласились с США в том, что нужно вести переговоры с Россией.., хоть и неохотно. Но сейчас сложилась парадоксальная ситуация, когда мистер Трамп (хотя он не очень сосредоточен, не очень хорошо информирован и не очень компетентен) пытается закончить войну на Украине на условиях, которые приведут к сближению между США и Россией», – сказал Фримен.

Он считает, что ЕС сеет «опасный хаос не только для европейцев и американцев, но и для всего мира».