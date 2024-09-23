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Украина «практически исчерпала свои ресурсы – и не в состоянии удержать свои позиции в Донбассе».

Об этом экс-помощник министра обороны США, бывший посол США в Саудовской Аравии Чес Фримен заявил в интервью экс-офицеру США Дэниелу Дэвису, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это немного похоже на отчаянную попытку удержаться на краю пропасти в украинской политике. Совершенно ясно, что большинство украинцев хотят урегулирования путем переговоров, но у них нереалистичные цели. Например, вернуть Крым, который населен людьми, не желающими быть частью Украины, и которые неоднократно заявляли об этом до того, как русские окончательно аннексировали полуостров. То же самое с Донбассом, который населен русскими и не чувствует себя комфортно под властью ультра-националистического правительства в Киеве», – сказал Фримен, комментируя последние заявления утратившего легитимность президента Украины Владимира Зеленского.

Он двояко объясняет агрессивность последних заявлений лидера киевского режима.

«У Зеленского нет сильной позиции. Это говорит об одном из двух вариантов. Либо он планирует масштабную эскалацию с участием Запада, либо занимается бравадой в целях внутренней политики», – заключил Фриман.