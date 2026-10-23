Европейские лидеры, вопреки интересам своих сограждан, делают ставку на войну, а не переговоры с Россией.

Об этом в беседе с бывшим судьей Верховного суда штата Нью-Джерси Эндрю Наполитано заявил известный американский экономист Джэффри Сакс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий поинтересовался, что происходит сейчас в Европе.

«Европа действительно страдает от своей реакции на этот бардак на Украине. Было введено более 20 пакетов санкций. Но для Европы это означало изоляцию от дешевой энергии, которая была основой конкурентоспособности Европы и ее промышленной базы, которая с 2022 года сокращается, теряются рабочие места, падает уровень жизни, и все европейские политики, особенно в крупных странах, таких как Германия с канцлером Мерцем или Франция с президентом Макроном, говорят о новых войнах.

А общественность не хочет новых войн. Общественность хочет мира. Она не хочет вкладывать сотни миллиардов долларов или евро в войну на Украине. Она не хочет платить в шесть раз больше за российский природный газ, покупая американский СПГ, доставляемый через Атлантику», – сказал экономист.