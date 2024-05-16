Американский экономист: мы выбросили деньги на ветер. Украинцы не остановят руссских

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Выделяемая Украине помощь – это деньги на ветер, потому что ВСУ всё равно не смогут остановить наступление российской армии.

Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил американский эксперт Джеффри Сакс, считающийся одним из лучших экономистов в мире, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас украинские вооруженные силы терпят поражение от российских войск. Линии обороны рушатся. Американская помощь просто выбросила на ветер миллиарды долларов. Она не остановит российское наступление. И вопрос в том, насколько глупы Белый дом и американские лидеры, чтобы продолжать эскалацию, и рисковать ядерной войной», – уверен Сакс.