Американский экономист: мы выбросили деньги на ветер. Украинцы не остановят руссских

Константин Серпилин.  
16.05.2024 09:35
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


Выделяемая Украине помощь – это деньги на ветер, потому что ВСУ всё равно не смогут остановить наступление российской армии.

Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил американский эксперт Джеффри Сакс, считающийся одним из лучших экономистов в мире, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Выделяемая Украине помощь – это деньги на ветер, потому что ВСУ всё равно не...

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«Сейчас украинские вооруженные силы терпят поражение от российских войск. Линии обороны рушатся. Американская помощь просто выбросила на ветер миллиарды долларов. Она не остановит российское наступление. И вопрос в том, насколько глупы Белый дом и американские лидеры, чтобы продолжать эскалацию, и рисковать ядерной войной», – уверен Сакс.

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