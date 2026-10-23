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Россия продолжит свою операцию на Украине до тех пор, пока ее требования не найдут отражения на реальном политическом уровне.

Об этом в беседе с бывшим судьей Верховного суда штата Нью-Джерси Эндрю Наполитано заявил известный американский экономист Джэффри Сакс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Наполитано спросил, закончится ли война на Украине переговорами или только после того, как ВСУ рухнут.

«Что ж, второе близко, потому что Украина может замерзнуть этой зимой. Еще несколько атак на энергетическую инфраструктуру, на ключевые мосты через Днепр и два главных моста в Киеве. Катастрофа может произойти через несколько дней или недель», – сказал Сакс.

Он считает, что осознание приближающейся катастрофы есть и Европе, и в США, а потому интенсифицируется переговорный процесс.

«Это может произойти очень-очень скоро. Так что коллапс может случиться через несколько недель. Столица может оказаться в полном отчаянии и катастрофе зимой. И Россия будет продолжать войну до тех пор, пока ее политические требования не найдут отражения на реальном политическом уровне», – уверен экономист.

Он считает, что президенту Трампу вполне по силам остановить войну, но для этого нужно предпринять реальные шаги.