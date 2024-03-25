Американский экономист рассказал, как звонил в Белый дом, пытаясь предотвратить российскую СВО

Политика США по включению Украины в зону влияния НАТО изначально была чудовищной ошибкой, сопровождавшейся на каждом этапе ужасными просчётами, в итоге спровоцировавшими настоящую войну.

Об этом в интервью журналисту Пирсу Моргану заявил считающийся на западе одним из лучших экономистов в мире Джеффри Сакс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я был экономическим советником в команде Горбачёва, затем в команде президента Ельцина и в команде президента Кучмы на Украине. Так что я знаком с этим ландшафтом более 30 лет. И я считаю, что этой войны можно было полностью избежать, и её можно было бы прекратить. Её можно было бы избежать в течение многих лет или закончить в марте 2022 года. Но она продолжается, потому что у нас нет разумного подхода», – сказал Сакс.

Одной из главных в ошибок в политике бездумного расширения НАТО он назвал поддержку США госпереворота на Украине, но и тогда всё ещё войну можно было избежать.

«То, что произошло в феврале 2014 года, было огромной ошибкой. Это был гамбит, типичная тайная, но не очень тайная операция США по смене режима, и это был абсолютный путь к катастрофе, в которой мы сейчас находимся. Обе стороны играли в разные игры, но то, что США так настойчиво продвигались к границе с Россией, было абсолютно преднамеренным и действительно глупым поступком. Я много раз умолял Белый дом избежать войны: остановись, просто скажи им, что НАТО не придёт, ты же знаешь, что с Украиной всё будет в порядке. И они бы не стали этого делать, потому что это тоже 30-летний проект США», – рассказал экономист.

Далее он напомнил, как в еще в конце 2021 года можно было избежать конфликта.

«15 декабря 2021 года Путин изложил это в проекте соглашения о безопасности между США и Россией. Я прочитал это, позвонил в Белый дом, я сказал: ты можешь вести переговоры на этой основе, избегай этой войны. Нет-нет-нет, никакой войны не будет, мистер Сакс. Я сказал: просто скажите им, что НАТО не собирается расширяться, вы избежите войны. Нет, мы никогда это не скажем, у нас политика открытых дверей. Так что же это за политика открытых дверей? У нас уже 200 лет действует доктрина Монро, своего рода политика открытых дверей. Нет-нет, мистер Сакс. А потом начинается война», – вспоминает Сакс.

Однако и это не остановило США. Он напомнил, как весной 2022 года, по его словам, именно американцы сорвали Стамбульские соглашения, что в очередной раз лишь привело к катастрофическим последствиям.

«США приостановили действие соглашения. Почему? Потому что они думали, что мы победим. Мы можем уничтожить Россию нашими санкциями, исключив их из банковской системы, мы поставим их на колени. Это просто куча ужасных просчётов в расчетах – вот, что это такое. Это ужасная игра», – заключил американский эксперт.