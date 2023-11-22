США совершили ужасную ошибку, втянув Украину в войну с Россией.

Об этом в эфире телеканала The Hill заявил американский эксперт, считающийся одним из лучших экономистов в мире, Джеффри Сакс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Сакса, вместо того, чтобы договариваться с Россией, США спровоцировали конфликт, обещая Украине поддержку, но это привело к сотням тысяч погибших украинских солдат.

«Виктория Нуланд была главной фигурой в свержении украинского президента Виктора Януковича. А потом Россия вернула себе Крым. Она даже не требовала, чтобы Крым сдавал в аренду свою военно-морскую базу до 2042 года, но затем она захватила Крым. Затем США начали поставлять оружие: «Мы вас прикроем». Президент Путин сказал в декабре 2021-го года: «Давайте проведем переговоры по этому вопросу». Соединенные Штаты сказали: «Ни за что. Это не ваше дело». После чего началась Специальная военная операция.

Украина заявила в марте 22-го года: «Хорошо, мы можем сохранять нейтралитет». Тогда война могла бы закончиться немедленно, но США вмешались и сказали: «Нет. Вам необязательно сохранять нейтралитет, мы собираемся расширять НАТО». Это были ужасные ошибки, предсказуемо ужасные ошибки. Они продолжали усиливать противодействие.

Сейчас Украина потеряла сотни тысяч людей, население сократилось на миллионы из-за массовой иммиграции частично в Россию, частично в Западную Европу, военные потери на поле боя растут. Так что, они проделали ужасную работу, и я постоянно говорю об этом Белому дому.

Затем началась война в Газе, которая отвлекла внимание. Но даже до 7 октября и даже до этой новой катастрофы на Ближнем Востоке Украина находилась в ужасном, провальном положении из-за стольких ошибок США и украинцев, последовавших примеру США, даже несмотря на то, что это было предсказуемо катастрофично», – заключил эксперт.