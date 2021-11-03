Американский эксперт: «Антироссийское высокомерие США обернулось неприятностями»

03.11.2021 13:18 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Основная вина за ухудшение отношений между Москвой и Вашингтоном лежит на Соединенных Штататх.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, отвечая на вопрос, почему сегодня отношения Москвы и Вашингтона оказались в столь низкой точке.

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«Нынешняя ситуация обусловлена целым рядом факторов. Расширение НАТО и Евросоюза на восток вкупе с так называемыми цветными революциями создало взрывоопасную ситуацию, при которой русские яростно реагировали на действия альянса и США. Первый «взрыв» — войну между Россией и Грузией — мы увидели в августе 2008 года. Он был вызван «цветными революциями» и политикой расширения НАТО. Второй «взрыв» произошел в 2014 году, когда случился конфликт вокруг Украины. Эти события отравили отношения между США и Россией», – сказал Миршаймер в интервью «Коммерсанту».

«Но главное — это то, что в период, когда мир вдруг стал однополярным, США решили, что все страны мира должны вести себя так, как этого хотят в Вашингтоне. Такое высокомерие неминуемо должно было обернуться неприятностями. Путин и китайцы по понятным причинам восстали против этого и дали американцам понять, что не будут танцевать под их дудку. А когда Путин сигнализировал США, что у России есть собственные национальные интересы и что США угрожают этим интересам, американцы это просто проигнорировали», – отметил эксперт.

Он убежден, что такое отношение со стороны США не могло не привести к конфликту между двумя странами, а также добавил, что на ситуацию очень негативно повлияли президентские выборы 2016 года в США.

«Американо-российские отношения стали просто ужасными. Как вы знаете, Хиллари Клинтон тогда проиграла Дональду Трампу. Но Демократическая партия, как и сама Хиллари Клинтон, настаивала на том, что русские помогли республиканцу подтасовать результат. Это смехотворное обвинение. Но вы не поверите, сколько людей в США убеждены в том, что русские несут частичную ответственность за четырехлетнее пребывание Дональда Трампа в Белом доме. И это в значительной степени отравило отношения между Россией и Демократической партией», – отметил профессор.

У него также поинтересовались, что в этой ситуации сделала не так Россия.

«На мой взгляд, основную ответственность за плачевное состояние двусторонних отношений с Россией несут США. Я не думаю, что на русских лежит такая же вина», – сказал аналитик.

«Но я убежден, что это не отвечает нашим интересам. В интересах США иметь хорошие отношения с Россией. Если, к примеру, вернуться к соперничеству между США и Китаем, то американцы должны быть заинтересованы в том, чтобы русские были на их стороне, а не на стороне китайцев», – резюмировал Миршмайер.