Россия хотя бы декларирует свою готовность к прекращению огня и переговорам, однако для киевского режима это смертельно опасно, в первую очередь, по внутриполитическим причинам.

Об этом в эфире видеоблога журналистки Рэйчел Блевинс заявил американский политолог и социолог, специалист по вопросам международной безопасности Марк Слебода, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Орбан настаивает на прекращении огня, но сейчас ни одна из сторон не собирается соглашаться на это на данном этапе. Киевский режим категорически полностью исключил это по внутренним причинам. Их собственные бандеровские, фашистские, западноукраинские ультранационалистические батальоны никогда бы не согласились с этим, они бы ополчились на Зеленского, как они и угрожали. Даже совсем недавно командир «Азова» [запрещён в РФ] публично пригрозил ему очень тонким и ясным намёком на то, что вам это не сойдёт с рук. Как будто такие угрозы не выдвигались и раньше?.. Но и российская сторона выдвинула свои условия для прекращения огня. Они сказали, что уже было перемирие во время переговоров, и оно было использовано против нас. Мирные переговоры были отброшены, а время было использовано для того, чтобы перевооружить и обучить силы киевского режима, провести дополнительную мобилизацию, и русские не собираются делать это снова», – сказал Слебода.

«Вот условия: уход киевского режима с территорий на Донбассе, Херсонщине и Запорожской области, и публичное обязательство к возвращению к конституционному нейтралитету Украины, как это было до путча 2014 года при поддержке Запада. Конечно же, эти условия совершенно неприемлемы для киевского режима, и российское правительство знает это. Но, по крайней мере, они делают вид, что готовы к переговорам», – добавил эксперт.