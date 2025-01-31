Американский эксперт: Лавров — могильщик переговоров!

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Если президент РФ Владимир Путин назначит своим представителем на переговорах с Белым домом министра иностранных дел Сергея Лаврова, в США сочтут, что он не настроен на серьезный диалог.

Об этом почетный член частной организации «Совет по международным отношениям» Том Грэм заявил на конференции «Обеспечение будущего Украины — Что должны делать США?», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Трампу нужно попросить Путина назначить кого-то, кому он доверяет, и кто может вести переговоры. Это будет первым признаком того, насколько серьезно Кремль настроен на переговоры. Если он скажет, что это будет министр иностранных дел Лавров, то это значит, что они не настроены на переговоры. Должен быть кто-то из Кремля, близкий к Путину», – рассуждал Грэм.

Он считает, что США могут согласиться обсудить с Россией широкий круг вопросов, но должны настаивать на том, что начинать нужно с Украины.