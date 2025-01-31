Американский эксперт: Лавров — могильщик переговоров!

Катя Добрина.  
31.01.2025 19:59
  (Мск) , Симферополь
Просмотров: 1298
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Если президент РФ Владимир Путин назначит своим представителем на переговорах с Белым домом министра иностранных дел Сергея Лаврова, в США сочтут, что он не настроен на серьезный диалог.

Об этом почетный член частной организации «Совет по международным отношениям» Том Грэм заявил на конференции «Обеспечение будущего Украины — Что должны делать США?», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если президент РФ Владимир Путин назначит своим представителем на переговорах с Белым домом министра...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Трампу нужно попросить Путина назначить кого-то, кому он доверяет, и кто может вести переговоры. Это будет первым признаком того, насколько серьезно Кремль настроен на переговоры. Если он скажет, что это будет министр иностранных дел Лавров, то это значит, что они не настроены на переговоры. Должен быть кто-то из Кремля, близкий к Путину», – рассуждал Грэм.

Он считает, что США могут согласиться обсудить с Россией широкий круг вопросов, но должны настаивать на том, что начинать нужно с Украины.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    2425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить