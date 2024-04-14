Американский эксперт: «Помощь США похоронит Украину. Её отсутствие – тоже»

Константин Серпилин.  
14.04.2024 21:50
  (Мск) , Вашингтон
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина, Финансы


В украинском конфликте вопрос разрешения уже не стоит – «как». А решается – когда и какими жертвами, и с какими территориальными потерями для Украины.

Об этом в эфире видеоблога американского подполковника Дэниела Дэвиса сказал американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В украинском конфликте вопрос разрешения уже не стоит – «как». А решается – когда...

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«Если мы не дадим им 60+ млрд. долларов, они проиграют.  Но и если мы дадим им 60+ млрд. долларов, они всё равно проиграют. 60 млрд. долларов не изменят результат, результат уже предрешён, это необратимо. Так что отдать эти деньги – это может потенциально отсрочить результат, и даст надежды на то, что они будут сражаться дольше», – сказал Миршаймер.

«А это означает, что ещё больше людей умрёт до того, как доходы вырастут, но это не изменит результат», – отметил Дэвис.

«Да. Если мы дадим им помощь и будем поощрять продолжать сражаться, не только погибнет ещё больше украинцев, но и они потеряют ещё больше территорий, Так что им было бы хорошо не получать деньги и заключить сделку прямо сейчас, когда они могут это сделать наиболее выгодно. А это означает как можно больше территорий останется на стороне Украины, а русские захватят как можно меньше территорий.

И, конечно, погибнет меньше украинцев, потому что мы положим конец войне. Но очень важно, было бы лучше, чтобы они не получили помощь и заключили сделку прямо сейчас. Это парадоксальная, но реальная ситуация», – согласился чикагский эксперт.

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