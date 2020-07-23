23.07.2020, Москва, Елена Острякова
 
Балканы, Косово, Политика, Россия, Сербия, США
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Американский эксперт приревновал Сербию к России


Стратегия России в отношении спора между Сербией и Косово заключается в сохранении статус-кво и препятствовании сближению Сербии с США и ЕС.

Об этом пишет ExitNews, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Исполнительный вице-президент Атлантического совета Деймон Уилсон, выступая на 8-й Белградской неделе НАТО, заявил о «воображении стратегического партнерства США и Сербии».

Уилсон считает, что статус-кво подрывает способность Сербии вступить в серьезные переговоры и улучшить отношения с Косово, а Россия, вероятно, ведет «гибридную войну», чтобы помешать Сербии достичь соглашения с Косово. Отсутствие соглашения наносит ущерб обеим странам, которые должны быть смелыми и идти на риск, чтобы достичь соглашения.

По его словам, Сербия пытается наладить отношения с США, и у нее есть «друзья в Вашингтоне, которые понимают, с чем она сталкивается, и хотят ей помочь».

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