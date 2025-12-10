Американский эксперт: «Трамп не против разгрома Украины, если вся ответственность ляжет на ЕС»

Максим Столяров.  
10.12.2025 23:27
  (Мск) , Москва
Дональд Трамп прекрасно видит, к чему всё идёт, и хочет переложить всю ответственность за проигрыш войны на Украине на европейцев.

Об этом заявил американский политолог и социолог, специалист по вопросам международной безопасности Марк Слебода на канале журналистки Рейчел Блевинс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Зачем России сейчас на что-то соглашаться… Ведь они (ЕС-Украина) буквально призывают к скорейшему прекращению боевых действий, а не к постоянному мирному урегулированию. Их цель – прекращение огня на Украине. Россия уже заявила, что прекращения огня не будет.

Оно будет только после постоянного дипломатического урегулирования, а это значит, что война продолжится. Но Трамп, похоже, всё больше склоняется к тому, чтобы переложить это на европейцев», – сказал Слебода.

По его мнению, американский президент прекрасно видит, к чему всё идёт, «и хочет, чтобы это случилось с европейскими лидерами, а не с ним самим». Именно с этим и связана риторика Трампа, дескать, знать не знаю, как США оказались втянуты в эту войну.

«Я просто хвастаюсь, что отправил противотанковые ракеты на Украину, верно? И это я ввёл первые санкции против России, но я не имею к этому никакого отношения, верно?», – иронизировал эксперт.

