Американский эксперт: «Трамп не против разгрома Украины, если вся ответственность ляжет на ЕС»

Дональд Трамп прекрасно видит, к чему всё идёт, и хочет переложить всю ответственность за проигрыш войны на Украине на европейцев.

Об этом заявил американский политолог и социолог, специалист по вопросам международной безопасности Марк Слебода на канале журналистки Рейчел Блевинс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Зачем России сейчас на что-то соглашаться… Ведь они (ЕС-Украина) буквально призывают к скорейшему прекращению боевых действий, а не к постоянному мирному урегулированию. Их цель – прекращение огня на Украине. Россия уже заявила, что прекращения огня не будет. Оно будет только после постоянного дипломатического урегулирования, а это значит, что война продолжится. Но Трамп, похоже, всё больше склоняется к тому, чтобы переложить это на европейцев», – сказал Слебода.

По его мнению, американский президент прекрасно видит, к чему всё идёт, «и хочет, чтобы это случилось с европейскими лидерами, а не с ним самим». Именно с этим и связана риторика Трампа, дескать, знать не знаю, как США оказались втянуты в эту войну.