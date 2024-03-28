Американский эксперт: Западные спецслужбы продолжат устраивать теракты в РФ

Константин Серпилин.  
28.03.2024 21:19
  (Мск) , Вашингтон
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Запад, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Теракты, вроде трагедии в «Крокусе», будут повторяться по мере приближения ВС РФ к Харькову, Киеву и Одессе, а также росту отчаяния на Западе.

Об этом в эфире видеоблога американской журналистки Рэйчел Блевинс заявил американский политолог и социолог, специалист по вопросам международной безопасности Марк Слебода, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Теракты, вроде трагедии в «Крокусе», будут повторяться по мере приближения ВС РФ к Харькову,...

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«Я уверен, что это не последнее такое происшествие, которое мы видим. Мы увидим ещё больше. Мы, вероятно, ещё находимся на ранних стадиях этого конфликта – я имею в виду, что всё это происходит после падения Авдеевки (имеет в виду заявление Виктории Нуланд о «неприятных сюрпризах», предупреждение от США о террористической угрозе в начале марта и т.д. – ред.), которая находится всего в 12 километрах от Донецка.

По мере того, как Запад становится более и более отчаянным, очевидность этого конфликта становится более и более очевидной на поле боя.

Россия начинает делать шаги в направлении крупных городов после того, как вооружённые силы киевского режима были истощены и были больше не способны оказывать эффективное сопротивление из-за стратегии России на истощение. Может быть, в конце этого года или в следующем году Россия начнёт двигаться в направлении Харькова, Киева, Одессы. Отчаяние будет усиливаться», – сказал Слебода.

Он предупредил о терактах со стороны западных спецслужб руками Киева или других посредников.

«И чем более отчаянными они становятся, тем больше, я думаю, мы увидим акты того, что мы называем государственным терроризмом со стороны наших или западных спецслужб, использующих таких посредников, как киевский режим, а возможно и ИГИЛ-К [запрещена в РФ]. Чтобы делали за них грязную работу, прикрываясь фиговым листком правдоподобного отрицания», – подытожил американский эксперт.

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