Американский эсминец «Donald Cook» обходит Крым десятой дорогой

27.02.2019, Москва, Владимир Гладков

Экипаж американского эсминца «Дональда Кука» не забыл пережитый ужас весной 2014 года, когда мимо корабля, двинувшего в сторону Крыма, пролетел российский «Су-24».

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил политолог и историк Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Несколько фраз о «Дональде Куке». Вы вспомните, это же один из первых кораблей, который гордо шёл прямо на Крым в апреле 2014 года, потом подлетел «Су» и было видно на видео, как, пардон, там за памперсами побежали. Смотрите, что изменилось: сейчас он из Кавказа вышел, смотрите, какой он крюк сделал, чтобы к Крыму и близко не подойти, чтобы дойти к Одессе. Кое-что они уже поняли, есть позитивные изменения», – отметил Корнилов.