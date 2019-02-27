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27.02.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, Крым, Политика, Россия, США, Украина
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Американский эсминец «Donald Cook» обходит Крым десятой дорогой

Экипаж американского эсминца «Дональда Кука» не забыл пережитый ужас весной 2014 года, когда мимо корабля, двинувшего в сторону Крыма, пролетел российский «Су-24».

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил политолог и историк Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Несколько фраз о «Дональде Куке». Вы вспомните, это же один из первых кораблей, который гордо шёл прямо на Крым в апреле 2014 года, потом подлетел «Су» и было видно на видео, как, пардон, там за памперсами побежали. Смотрите, что изменилось: сейчас он из Кавказа вышел, смотрите, какой он крюк сделал, чтобы к Крыму и близко не подойти, чтобы дойти к Одессе. Кое-что они уже поняли, есть позитивные изменения», – отметил Корнилов.

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