24.11.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Вооруженные силы, Политика, Происшествия, Россия, США
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Американский эсминец вторгся в территориальные воды РФ


Большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов» (см. заглавное фото) остановил нарушение госграницы РФ эсминцем ВМС США John McCain в заливе Петра Великого, пригрозив американскому кораблю тараном.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает ТАС, ссылаясь на Минобороны РФ.

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Уточняется, что инцидент произошел во вторник в 06:17 по московскому времени. Американский эсминец, который уже несколько дней находится в Японском море, нарушил территориальные воды РФ в заливе Петра Великого, «углубившись за линию морской границы на 2 км».

БПЛ «Адмирал Виноградов» по международному каналу связи предупредил американский эсминец о недопустимости таких действий и возможности применения таранного маневра. После полученного предостережения John McCain вышел в нейтральные воды, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что повторных попыток войти в территориальные воды РФ американский эсминец не предпринимал. Также было сказано, что в этот район направлен корвет Тихоокеанского флота «Совершенный».

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