Американский епископ СПЦ призвал Блинкена остановить насилие над сербами в Косово

23.04.2021, Белград, Алексей Топоров

Епископ Восточноамериканский Ириней написал письмо госсекретарю США Энтони Блинкену, с просьбой «сделать все, что в его силах, с властями Косово, чтобы остановить насилие против сербов».

Об этом сообщает Информационная служба Сербской Православной Церкви, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

В письме Энтони Блинкену епископ Ириней заявил, что насилие в отношении сербов происходит на этнической почве, при этом духовенство и монахи СПЦ также подвергаются преследованиям.

Владыка, чья кафедра находится в Нью-Йорке, в письме Блинкену, направленному накануне «в связи с участившимися нападениями на духовенство, монахов и святыни Сербской Православной Церкви в Косово и Метохии», обратил внимание на «постоянные нарушения основных прав человека сербов в южной сербской провинции».

«Сообщения о продолжающемся преследовании сербов на религиозной и этнической почве со стороны косовских албанцев вызывают особую озабоченность у американских сербов, которые ожидают, что власти США решительно их осудят.

Епископ Ириней выразил особую озабоченность в связи с последними нападениями и клеветой на братство монастыря Високи Дечани и его архимандрита Саввы Янича. В этой связи епископ приложил официальное заявление епископа Рашского и Призренского Теодосия об угрозе сербскому духовному и культурному наследию в Косово и Метохии », – сообщает Информационная служба СПЦ.