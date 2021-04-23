Подпишись на рассылку
23.04.2021, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, беспредел, Вандализм, Дзен, дискриминация, Косово, Общество, Политика, Произвол, Россия, Сербия, Скандал, Церковь
Просмотров:

Американский епископ СПЦ призвал Блинкена остановить насилие над сербами в Косово


Епископ Восточноамериканский Ириней написал письмо госсекретарю США Энтони Блинкену, с просьбой «сделать все, что в его силах, с властями Косово, чтобы остановить насилие против сербов».

Об этом сообщает Информационная служба Сербской Православной Церкви, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

В письме Энтони Блинкену епископ Ириней заявил, что насилие в отношении сербов происходит на этнической почве, при этом духовенство и монахи СПЦ также подвергаются преследованиям.

Владыка, чья кафедра находится в Нью-Йорке, в письме Блинкену, направленному накануне «в связи с участившимися нападениями на духовенство, монахов и святыни Сербской Православной Церкви в Косово и Метохии», обратил внимание на «постоянные нарушения основных прав человека сербов в южной сербской провинции».

«Сообщения о продолжающемся преследовании сербов на религиозной и этнической почве со стороны косовских албанцев вызывают особую озабоченность у американских сербов, которые ожидают, что власти США решительно их осудят.

Епископ Ириней выразил особую озабоченность в связи с последними нападениями и клеветой на братство монастыря Високи Дечани и его архимандрита Саввы Янича. В этой связи епископ приложил официальное заявление епископа Рашского и Призренского Теодосия об угрозе сербскому духовному и культурному наследию в Косово и Метохии », – сообщает Информационная служба СПЦ.

 


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть