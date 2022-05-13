Американский генерал анонсирует скорое контрнаступление Украины

Новости Украины

Американское оружие должно помочь Украине к концу лета выйти на позиции до начала спецоперации ВС РФ.

Об этом в эфире телеканала CNN заявил бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению американского генерала, ВСУ уже готовы к контрнаступлению.

«Полагаю, россияне уже приблизились к кульминации. У них нет сотен тысяч новых солдат или новых танков, готовых вступить в бой. И мне кажется, речь идет о неделях, поскольку большая работа была проделана Соединенными Штатами и их союзниками, чтобы в ближайшие недели увеличить потенциал Украины. Думаю, мы увидим переход Украины в контрнаступление, и, откровенно говоря, они попробуют к концу лета вернуть Россию на рубежи, которые она занимала до 23 февраля», – заявил Ходжес.

При этом, по мнению украинского военного эксперта Олега Жданова, такое контрнаступление будет возможно позже.

«Если у нас пойдет контрнаступательная операция, то останавливаться на линии 24 февраля ни в коем случае нельзя. Во всяком случае на Донбассе надо идти до государственной границы. Что касается сроков самой войны, то, к сожалению, я так думаю, что это будет не один месяц, это будет несколько месяцев, может быть даже и пять-шесть, особенно активная фаза. Самая большая проблема у нас будет – это Крым, где, я считаю, что Генеральный штаб – это единственный орган, который может принять решение насчет того, каким способом освобождать Крым, вводить войска в Крым или не вводить. Ни в коем случае это нельзя доверять политикам», – заявил Жданов в эфире телеканала «Дом».

Однако, по мнению главы Союза офицеров Украины во Львовской области, полковника Петра Костюка, наступление на Крым обернется для ВСУ большими потерями, потому об этом нужно несколько раз подумать.

«Сейчас у наших есть успехи севернее Харькова, их [ВС РФ] оттесняют, так они дали указание в Белгородской области тоже окапываться и готовить оборонные рубежи. То есть при наличии оружия, если мы выйдем на рубеж, скажем, дойдем до Чонгара, нужно думать о Крыме. Тут я бы политиков не слушал, я бы слушал только военных. Что имеется в виду – а какие потери будут при освобождении этого Крыма? Стоит ли это или не стоит?», – заявил Костюк в эфире телеканала НТА.