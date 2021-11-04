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04.11.2021 12:23 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Политика, Россия, США, Франция
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Американский генерал боится, что Франция покинет антироссийскую коалицию

Франция нужна США в составе единого западного альянса для того, чтобы противодействовать России и...

Франция нужна США в составе единого западного альянса для того, чтобы противодействовать России и Китаю. При этом приход к власти правых сил, шансы на который очень велики, ставит под угрозу эту коалицию.

Об этом в эфире интернет-канала «Исландия» заявил бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Ходжеса, на грядущих президентских выборах во Франции шансы на победу есть не только у лидера «Национального объединения» Марин Ле Пенн, но и у другого представителя правых, журналиста Эрика Земмура. Вместе они могут составить серьезную конкуренцию действующему президенту Эммануэлю Микрону.

«Я думаю, это будут очень интересные выборы. Во Франции, знаете, есть другой человек из правых, который, похоже, получит большую поддержку, чем Марин Ле Пенн. Я думаю, что для президента Макрона это будет тяжелым вызовом… Я думаю, что при следующем французском правительстве будет плохо для Европы, если он будет националистическим, не проевропейских, потому что нам нужна Франция в Альянсе, нам нужна Франция, которая сотрудничает с другими странами ЕС, чтобы мы были достаточно сильными, чтобы сдерживать Кремль, а также противостоять проникновению Китая», – заявил Ходжес.

Напомним, на прошлых президентских выборах в 2017 году лидер французской ультраправой партии «Национальный фронт», кандидат в президенты Марин Ле Пенн заявила, что в случае победы намерена  официально признать Крым частью России.

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