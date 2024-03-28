Американский генерал: Крым должен стать опасным для жизни русских

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США должны дать Украине дальнобойные ракеты «Атакмс» с увеличенным боезарядом для ударов по Крыму и другим регионам России.

Об этом в эфире литовского канала «Delfi» заявил экс-командующий армией США Бен Ходжес, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Атакмс», которые, как я думаю, мы должны дать Украине, должны иметь дальность до 300 километров, и быть вооружены конвенциональными боеголовками большой мощности, а не кассетными боеприпасами. Это будет важно, поскольку каждая часть Украины, оккупированная русскими, находится в пределах 300 километров от Херсона или Краматорска», – сказал Ходжес.

«Если бы у Украины были «Хаймарсы» с такими «Атакмс», то каждый российский штаб, логистический центр, и даже артиллерийская батарея, оказались бы под угрозой. Это многое изменило бы, поскольку весь Крымский полуостров стал бы для русских небезопасным. Им стало бы опасно там находиться, их могут убить», – добавил генерал.