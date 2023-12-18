Американский генерал: «Миллион украинских женщин станут прекрасными солдатами»

Анатолий Лапин.  
18.12.2023 13:16
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1222
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Общество, Сюжет дня, Украина


Украина должна вернуть военнообязанных граждан, которые находятся за рубежом, мобилизовать женщин, а не жаловаться, что ВСУ не хватает живой силы.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина должна вернуть военнообязанных граждан, которые находятся за рубежом, мобилизовать женщин, а не жаловаться,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


Ходжес обвинил украинскую власть в провале мобилизации и неспособности эффективно выстроить этот процесс.

«Я считаю, что Украина плохо работает над увеличением живой силы. В Германии, Польше, Румынии гуляют тысячи украинских мужчин призывного возраста. Им нужно домой. Украине нужно понять, как вернуть этих мужчин туда, где они должны быть – то есть служить своей стране.

Одновременно я слышу, что средний возраст [ВСУ] выше, чем можно было бы ожидать. Это означает, что правительство избегает или не набирает молодых людей, в которых нуждаются ВСУ», – высказывает свое недовольство генерал.

«В Украине достаточно людей – у вас порядка миллиона женщин призывного возраста, которые могли бы стать прекрасными солдатами. Так что дело не в том, что у Украины не хватает живой силы, а в том, что украинское правительство не мобилизует эту силу эффективно.

Раньше было незаконно покидать страну мужчинам до 60 лет. Что с этим случилось, почему сейчас десятки тысяч украинских мужчин работают в ресторанах и отелях Польши, Румынии и Германии», – заявил Ходжес.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть