Американский генерал: «Миллион украинских женщин станут прекрасными солдатами»

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Украина должна вернуть военнообязанных граждан, которые находятся за рубежом, мобилизовать женщин, а не жаловаться, что ВСУ не хватает живой силы.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ходжес обвинил украинскую власть в провале мобилизации и неспособности эффективно выстроить этот процесс.

«Я считаю, что Украина плохо работает над увеличением живой силы. В Германии, Польше, Румынии гуляют тысячи украинских мужчин призывного возраста. Им нужно домой. Украине нужно понять, как вернуть этих мужчин туда, где они должны быть – то есть служить своей стране. Одновременно я слышу, что средний возраст [ВСУ] выше, чем можно было бы ожидать. Это означает, что правительство избегает или не набирает молодых людей, в которых нуждаются ВСУ», – высказывает свое недовольство генерал.

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«В Украине достаточно людей – у вас порядка миллиона женщин призывного возраста, которые могли бы стать прекрасными солдатами. Так что дело не в том, что у Украины не хватает живой силы, а в том, что украинское правительство не мобилизует эту силу эффективно. Раньше было незаконно покидать страну мужчинам до 60 лет. Что с этим случилось, почему сейчас десятки тысяч украинских мужчин работают в ресторанах и отелях Польши, Румынии и Германии», – заявил Ходжес.