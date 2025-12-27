Американский генерал: Мы показали средний палец Европе
США фактически признали Европу сферой влияния России.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире канала «Эспресо» заявил экс-командующий войсками США в Европе и патологический русофоб Бен Ходжес.
«Стратегия национальной безопасности, которую обнародовала администрация [США], для меня выглядит как большой средний палец в сторону Европы. Она, по сути, говорит: «Европа, вы сами по себе». И хотя это не сказано прямо, подтекст такой, что Европа теперь находится в сфере влияния России», – сказал Ходжес.
По его словам, для США приоритетом становится Западное полушарие, что подтверждает ситуация вокруг Венесуэлы, заявления Трампа о Канаде, Гренландии.
«Что касается России, то, похоже, что администрация сказала Европе: «Разбирайтесь сами», – считает генерал.
Он добавил, что США не намерены отдавать тихоокеанский регион на откуп Китаю, но прогнозирует, что Вашингтон не будет воевать за Тайвань, пока есть возможность «торговать и действовать в Тихом океане».
