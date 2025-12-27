Американский генерал: Мы показали средний палец Европе

Игорь Шкапа.  
27.12.2025 17:05
  (Мск) , Киев
Просмотров: 381
 
Дзен, ЕС, Политика, Россия, США


США фактически признали Европу сферой влияния России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире канала «Эспресо» заявил экс-командующий войсками США в Европе и патологический русофоб Бен Ходжес.

США фактически признали Европу сферой влияния России. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Стратегия национальной безопасности, которую обнародовала администрация [США], для меня выглядит как большой средний палец в сторону Европы. Она, по сути, говорит: «Европа, вы сами по себе». И хотя это не сказано прямо, подтекст такой, что Европа теперь находится в сфере влияния России», – сказал Ходжес.

По его словам, для США приоритетом становится Западное полушарие, что подтверждает ситуация вокруг Венесуэлы, заявления Трампа о Канаде, Гренландии.

«Что касается России, то, похоже, что администрация сказала Европе: «Разбирайтесь сами», – считает генерал.

Он добавил, что США не намерены отдавать тихоокеанский регион на откуп Китаю, но прогнозирует, что Вашингтон не будет воевать за Тайвань, пока есть возможность «торговать и действовать в Тихом океане».

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить