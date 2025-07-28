Американский генерал: НАТО уже воюет в Европе, но в серой зоне

Союз США и ЕС в рамках НАТО был «самым успешным военным альянсом в истории мира».

Об этом генерал ВВС США, бывший командующий Европейским командованием вооружённых сил США Филип Бридлав заявил «Таймс Радио», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Да, у нас были проблемы в Югославии и Косово, но за последние 75 лет нам удалось сохранить мир во всем мире. До создания этого альянса в мире были две мировые войны, и в целом это было великолепно. Я считаю, что этот союз будет важнее в следующие 75 лет, чем он был в предыдущие. Наши враги стали более неуловимыми в серой зоне. Некоторые называют это гибридной войной. Мы определенно воюем, но пока не делаем это с помощью бомб и ракет», – сказал Бридлав.