Американский генерал: НАТО уже воюет в Европе, но в серой зоне

Елена Острякова.  
28.07.2025 12:59
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия, Украина


Союз США и ЕС в рамках НАТО был «самым успешным военным альянсом в истории мира».

Об этом генерал ВВС США, бывший командующий Европейским командованием вооружённых сил США Филип Бридлав заявил «Таймс Радио», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Союз США и ЕС в рамках НАТО был «самым успешным военным альянсом в истории...

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«Да, у нас были проблемы в Югославии и Косово, но за последние 75 лет нам удалось сохранить мир во всем мире. До создания этого альянса в мире были две мировые войны, и в целом это было великолепно. Я считаю, что этот союз будет важнее в следующие 75 лет, чем он был в предыдущие. Наши враги стали более неуловимыми в серой зоне. Некоторые называют это гибридной войной. Мы определенно воюем, но пока не делаем это с помощью бомб и ракет», – сказал Бридлав.

По его словам, за последние четыре года, «несмотря на жесткие разговоры», увеличились количество американских войск в Европе, объем американских инвестиций в военную инфраструктуру и количество крупных военных учений.

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