Американский генерал назвал главные цели для F-16 на Украине

Российские истребители и системы ПВО станут главными целями для F-16, передаваемых Украине.

Об этом в эфире телеканала «Первый Западный» заявил планировавший воздушную часть операции «Буря в пустыне» американский генерал-лейтенант ВКС Дэвид Дептула, предает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Дептулы, задачей украинских пилотов будет нивелирование систем ПВО ВС РФ.

«Планирование воздушной кампании предусматривает создание таких условий, при которых системы ПВО становятся неэффективными. Оно предусматривает поражение пусковых установок систем ПВО. Конечно, некоторые ошибочно считают, что современные истребители являются крайне уязвимыми для противовоздушной обороны.

Могу сказать, что те, кто делают такие допущения, не имеют никакого опыта в планировании или осуществлении воздушной войны. Уничтожение вражеских ракет и систем ПВО противника является первоочередным заданием истребителя F-16. Пилоты, которых я лично знаю, и которые летают на F-16, и украинские пилоты тоже будут рассматривать российские системы ПВО как самые важные цели. Так и истребительную авиацию, которую Россия очень неэффективно использует», – заявил Дептула.