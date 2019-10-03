Американский генерал назвал повод для России ввести войска в Белоруссию

03.10.2019, Москва, Елена Острякова

Любая авария на Белорусской АЭС (БелАЭС) может быть использована для ввода российских войск в Белоруссию.

Об этом на форуме безопасности в Варшаве заявил бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Любой инцидент на Островецкой АЭС россияне могут использовать как «троянского коня», как обман для прикрытия какого-то гуманитарного кризиса. И вот: российские военные – в вашем регионе», – цитирует Ходжеса Delfi.

Он призвал Евросоюз оказать Литве помощь в уменьшении угрозы со стороны Островецкой АЭС.

«Я надеюсь, что ЕС предложит значительный вклад в сфере экспертизы и наблюдения, с целью смягчения положения перед лицом возможных аварий на Островецкой АЭС», – сказал Ходжес.

Ранее он заявил в интервью белорусским оппозиционным СМИ, что США не допустят появления российских войск в Белоруссии.

Первый энергоблок атомной станции в Островце запустят в декабре этого года. Предполагается, что она будет вырабатывать 18 млрд кВт/ч электроэнергии ежегодно. финансовую и техническую поддержку проекту оказывает Россия: она выделила кредит на строительство, направила специалистов и готова утилизировать отработанное топливо. При этом Литва постоянно раздувает скандал вокруг БелАЭС, утверждая, что станция несет экологическую опасность.