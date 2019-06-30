Американский генерал назвал руки украинских военных «ненадежными» для высокоточных ракет

30.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Противостоять России Украине могли бы помочь радары и высокоточные ракеты от США, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом в интервью “Новому времени” сказал генерал армии США, бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус.

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«Запрос должен быть сделан на высокоточные ракеты, сложные системы непрямого огня, контрбатарейные радары, радары защиты от российских ракет», — ответил Петреус на вопрос о том, какие виды вооружений и военных технологий Украине стоит просить у США, исходя из современного арсенала вооружений России.

Однако, по мнению бывшего главы американского ЦРУ, «важно помнить, что оружие эффективно, если оно находится в надежных и хорошо обученных руках».

«Поэтому я продолжаю настаивать на значимости реформы персонала [в украинской армии]», — добавил Петреус.

В то же время он высоко оценил «силу и решительность» украинских военных.

«Меня это не перестает удивлять. То, как украинская армия, не воевавшая десятки лет, настолько успешно последние пять лет противостоит весьма профессиональной и боевой армии россиян. Я не ожидал такой смелости, храбрости и такой профессиональной работы», – заявил американский генерал.