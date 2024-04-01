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Заявлявший о том, что ВСУ еще в прошлом году зайдут в Крым экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес обещает Украине «горы боеприпасов», которые она получит до конца этого года.

По мнению Ходжеса, благодаря инициативе президента Чехии, бывшего председателя Военного комитета НАТО Петра Павла, а также поставкам из Турции, этого удастся достичь.

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Свои мысли Ходжес озвучил в эфире интернет-канала «Силиконовая долина».

«Президент Павел сказал: «Я только что нашел источник для 800 тысяч патронов». А затем, спустя пару недель, на самом деле. Это уже 1,5 миллиона патронов. И теперь люди узнают, что Турция может производить огромное количество боеприпасов. Так вот, я предсказываю, что к концу этого года здесь будут горы боеприпасов, которые будут производиться, доставляться и будут находиться в совершенно другом месте», – заявил Ходжес.