Американский генерал отменил наступление на Крым и призвал к ракетному террору полуострова

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Тот, кто будет будет контролировать Крым в итоге, тот станет победителем в вооруженном конфликте между Россией и поддерживаемой Западом Украиной.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью польскому изданию Onet заявил экс-командующий силами США в Европе генерал Бен Ходжес.

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«По моему мнению, Крым является наиболее важной частью украинской территории, которая все еще оккупирована Россией. Мы называем ее «ключевой территорией», потому что я считаю, что тот, кто будет контролировать Крым, выиграет войну», – сказал Ходжес.

При этом он не думает, что в ближайшее время на этом участке будет наземное наступление.

«Это устаревший образ мышления. Важно сначала сделать Крым бесполезным для российских войск. Конечно, для этого необходимо высокоточное оружие большой дальности, способное поразить куда угодно: каждый российский корабль, каждый российский самолет, каждый штаб, каждую ракетную площадку, каждую авиабазу. Это сделает Крым бесполезным для России. Второй элемент – это, конечно же, изоляция полуострова. Это означает блокирование единственных двух путей туда. Первый из них – незаконно построенный Керченский мост. Второй — это так называемый сухопутный коридор, который проходит от Ростова вдоль Азовского побережья через Мариуполь и Бердянск в Крым. И я думаю, что оба этих маршрута можно перерезать прицельным огнем с большой дистанции», – добавил генерал.

У него поинтересовались, какими ракетами можно разрушить Крымский мост.

«Это большой мост. Он может выдержать множество повреждений. Русские, конечно, знают, что он их слабое место. Поэтому они вложили средства во множество различных средств защиты, чтобы защитить его. Но я действительно верю в украинские инновации, а точнее, в украинское воображение. Поэтому я ожидаю, что именно комбинация различных инструментов поможет разрушить этот мост. Очень сложное сочетание разных возможностей. Конечно, даже если бы я знал, что именно нужно сделать, я бы не стал это описывать подробно. Я не знаю, что готовит Украина, но глубоко убежден, что ее вооруженные силы найдут путь к этому мосту», – резюмировал Ходжес.