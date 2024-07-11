Американский генерал отправляет ВСУ в новое наступление

Анатолий Лапин.  
11.07.2024 13:54
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украина не победит, отсиживаясь в обороне, а потому она снова должна пойти в наступление. Но для этого ей нужно добиться превосходства в воздухе за счет передаваемых американских истребителей и систем ПВО.

Об этом в эфире телеканала «Голос Америки» заявил генерал ВВС США в отставке Чарльз Коркоран, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не победит, отсиживаясь в обороне, а потому она снова должна пойти в наступление....

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«Ключом является преимущество в воздухе. Ни одна страна в войне – ни Россия, ни Украина сейчас не имеют преимущества, вот поэтому эта борьба превратилась в войну на истощение, на окопную войну в стиле Первой мировой. Много людей говорят, что это было бы не так, если бы та или иная сторона имела бы преимущество в воздухе.

И мы хотим, чтобы Украина получила преимущество в воздухе. Сейчас звучит призыв предоставить Украине все больше и больше ПВО, и мы должны это сделать… Но только обороной невозможно победить. Вы можете проиграть, если у вас ее нет, но вы не сможете выиграть ей – вам нужно наступать, и для этого вам нужно преимущество в воздухе», – заявил Коркоран.

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