Американский генерал похвалил Сербию за поддержку Украины

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Командующий Национальной гвардией штата Огайо генерал-майор Джон Харрис выразил удовлетворение итогами визита в Сербию, во время которого он имел возможность встретиться с высокопоставленными сербскими чиновниками, посетил сербские подразделения на местах и принял участие в их учениях.

Говоря об оснащении Вооруженных сил Сербии американскими бронемашинами Humvee (от которых, к словам армия США отказалась), Харрис сказал, что сербская армия модернизируется очень быстро, и что за последнюю неделю он видел много новой и современной техники.

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«Идет обмен информацией по авиационной безопасности, обмен передовым опытом медицинского персонала, у нас запланирована конференция в Вашингтоне в этом году. Эта конференция будет очень важна, потому что она задаст направление на будущее. Мы продолжим укрепляться и крепить наше партнерство», – цитирует американского генерала агентство «Танюг».

На вопрос репортера, станет ли подписание Меморандума об экономическом сотрудничестве между Огайо и Торгово-промышленной палатой Сербии примером для других американских федеральных штатов, Харрис ответил, что с оптимизмом смотрит на будущее партнерство.

Говоря о влиянии войны в Украине на ситуацию на Западных Балканах, Харрис сказал, что уважает военный нейтралитет Сербии, при этом отметив тот факт, что Белград присоединился к резолюции ООН, осудившей действия России, и оказывает гуманитарную помощь Киеву.

«Мы не можем игнорировать работу народа Сербии и по облегчению страданий народа Украины, и я знаю, что многие украинцы приехали в Сербию, чтобы найти здесь убежище», – сказал Харрис.