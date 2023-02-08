Американский генерал: Пора бомбить Саки, Джанкой и Севастополь

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Запад должен передать Украине дальнобойные ракеты, чтобы она смогла наносить удары по военным и инфраструктурным объектам в Крыму.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Ходжеса, только в этом случае у Украины появится шанс захватить полуостров к лету этого года.

«Я верю, что Украина может освободить Крым до конца этого лет, до августа, если (и это большое «если»), Запад обеспечит нужды Украины, чтобы Украина сделала Крым неэффективным для российских военных. Вы знаете, размер полуострова, четко знаете, где и что там находится, где авиабазы, где морские базы, где логистические пути. Там негде спрятаться. Что нужно Украине? Это способность нанести удары по этим целям, которые хорошо известны. И это сделает невозможным дальнейшее нахождение там российских военных», – сказал генерал.

«Нужно сделать так, чтобы они никогда не отремонтировали Керченский мост, продолжать наносить удары по мостам в Мариуполе и Мелитополе – путях, которые ведут в Крым, наносить удары по Севастополю, Сакам, Джанкою и другим целям при помощи точного дальнобойного оружия. Если на протяжении следующих месяцев не будет точного дальнобойного оружия, то Украине будет очень сложно освободить Крым до конца лета», – заявил Ходжес.