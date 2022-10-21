Американский генерал: «Потерять Украину плохо, но Россию еще хуже»

РФ распадётся, но Россия не исчезнет – она станет другой версией страны, выгодной для Запада.

Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая процитировала одно из американских изданий, где говорится, что «если Россия победит, это будет другая Европа, а если Россия проиграет, это будет другая Россия», и поинтересовалась у генерала, какой он представляет себе «другую Россию».

«Миру нужна другая Россия. Россия – это страна с бесконечными ресурсами. Там много разумных людей, но они попали в тёмные века. Они не создают ничего хорошего. Большинство умных молодых людей выехали из страны, потому что хотят избежать мобилизации. А до мобилизации множество технически образованных людей выехало, потому что они видят, что страна падает со скалы», – сказал Ходжес.

Также он предрёк распад РФ.

«Думаю, что в будущие годы каким-то образом русские будут заботиться о тех же вещах, о которых мы заботимся сейчас. Возможно, они начертят другой путь для своей страны. Я верю, что в следующие два-три года мы увидим совсем другую РФ. Возможно, РФ, которая разделится, но там всегда будет Россия. Не думаю, что президент Путин будет в Кремле до его 71-го дня рождения.

Они видят, что всё это двигается в плохом направлении, и в определённый момент они начнут выводить свои войска – это будут чеченцы, «вагнеровцы», чтобы защищать самих себя, чтобы готовиться к этому переходу. Как сказать, плохо потерять Украину, но Россию потерять ещё хуже. Думаю, что мы увидим в следующие месяцы такого рода процессы», – предположил американец.