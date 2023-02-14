Американский генерал пожаловался на истощение запасов западного оружия

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Запад катастрофически сократил количество своих вооружений и снарядов за последние годы. Это было стратегическим провалом, из-за которого сейчас наблюдается дефицит.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ходжес пожаловался, что население западных стран не хочет увеличения расходов на вооружение, требуя тратить средства на другие цели.

«Большинство европейских стран резко сократили количество своих танков, артиллерии. Они больше не производили боеприпасы с прежней скоростью или на прежнем уровне. Так что это был ужасный просчет. Таким образом, у нас не так много боеприпасов, как раньше в европейских армиях. Это просто факт, мы разоружили слишком много, мы были наивны», – сказал генерал.

«Но вы знаете, наши налогоплательщики не хотят этого делать, если они не видят угрозы. Гражданскому руководству не хватает смелости или способности объяснить, что вы должны иметь сильную защиту, чтобы предотвратить угрозу, вместо того, чтобы реагировать на угрозу. А люди хотят, чтобы деньги тратились на другие вещи. Так что это был политический провал, а также стратегический провал, почему у нас так сократилось количество танков, боеприпасов и так далее», – заявил Ходжес.

Отметим, что с призывом увеличить производство оружия сегодня выступил Генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«НАТО необходимо увеличить нагрузку на производства снаряжений и вооружений, чтобы поставить Украине обещанное и восполнить собственные запасы», – сказал глава Альянса.