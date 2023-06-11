Американский генерал предложил ВСУ стать пушечным мясом, чтобы сокрушить русских

В ходе наступления украинская армия, оснащенная западной бронетехникой, должна беспрерывно двигаться вперед, сменяя ордин подразделения другими.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил американский генерал, экс-глава ЦРУ и бывший руководитель Центрального командования вооруженных сил США Дэвид Петреус.

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Он считает, что российская армия не сумеет отбить наступление ВСУ.

«И опять же, это не та сила, которая сможет устоять и выстоять перед лицом того, что, по моему мнению, будет очень впечатляющими общевойсковыми операциями украинских войск, в основном с западными танками и боевыми машинами пехоты, которые используют артиллерию и минометы для подавления врага прямо перед его наступающими войсками, которые используют противовоздушную оборону, чтобы держать российскую авиацию подальше от украинских войск, используют средства радиоэлектронной борьбы, чтобы заглушить радиосети россиян, используют беспилотники, чтобы помочь атаковать российские штабы, резервные силы, материально-технические запасы, а также имеют инженеров для расчистки препятствий, обезвреживания минных полей и т. д., чтобы обеспечить быстрое продвижение вперед. Все это поддерживается тыловыми подразделениями, которые идут сразу за основными силами с дополнительными боеприпасами, продовольствием, топливом, водой, медицинским обеспечением. И все это организовано и работает как оркестр. Вы должны собрать все это вместе», – сказал Петреус в интервью киевскому антироссийскому пропагандистскому изданию «Новое время».

Он считает, что ВСУ будут «иметь возможность для длительной операции без остановок».

«Люди, любой человек, в том числе солдаты, даже когда адреналин зашкаливает, могут идти непрерывно только где-то от 72 до 96 часов. Я лично ощутил это во время боя за Багдад. Тогда мне лично пришлось на некоторое время залечь на дно. Я был неэффективен. Я был очень уставшим. В этом случае, когда наступает момент, когда подразделения достигают кульминации, и они несут потери в личном составе и системах вооружения, последующие силы заходят на их место и продолжают атаку, поддерживая динамику. Я думаю, что это то, чего россияне до сих пор не видели. Я думаю, что это прорвет их оборону и заставит их двигаться. Тогда это открывает и другие возможности, потому что у них нет больших резервов», – надеется генерал.

При этом он отказался отвечать на вопрос, действительно ли у Украины есть время до осени, чтобы показать свои возможности на поле боя, поскольку при отсутствии успехов помощь Запада будет уменьшаться.

«Я не думаю, что на этот вопрос стоит отвечать, потому что я уверен, что украинцы достигнут тех результатов, которые я описал, и это случится до осени», – уверен экс-глава ЦРУ.

«Я думаю, что это наступление будет гораздо, гораздо более мощным, гораздо более впечатляющим, с достижением реальных комбинированных эффектов, – добавил он. – И теперь с использованием преимущественно западных танков, боевых машин пехоты, артиллерийских установок, колесных систем и так далее — россияне этого еще не видели. Я имею в виду, что это, я думаю, сломает их линии. Я думаю, что они рассыплются. Я думаю, что они начнут разрушаться».

При этом он говорит, что Запад все меньше боится Россию.

«Прежде всего, мы должны отметить, что уже было пересечено бесчисленное количество красных линий, которыми Россия угрожала. И, я думаю, что со временем беспокойство относительно тактического ядерного оружия уменьшилось, хотя и не исчезло», – резюмировал Петреус.