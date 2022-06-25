Американский генерал: При помощи Запада Украина способна вытеснить русских

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Новости Украины

Война на Украине может затянуться на длительное время, если Киев не получит необходимой поддержки.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью киевскому журналу «Новое время» заявил экс-командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес.

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По его словам, «мышление командующих российской армией, то, как они принимают решения, практически идентично временам Второй мировой войны».

У него поинтересовались, насколько реально, что нынешний конфликт продлится годы.

«Если Украина получит все необходимое от стран Запада, и если украинцы продолжат бороться так же, как они борются за свою землю сейчас, если они продолжат учиться воевать, то, я думаю, уже в этом году русские будут выдавлены к черте, за которой они находились до 24 февраля. Если же Запад не будет и дальше привержен помощи Украине в этой войне, то она действительно может затянутся на долгие годы.

Ранее Ходжес был поднят на смех западными СМИ, когда заявил, что Мариуполь является черноморским городом, тогда как он расположен на побережье Азовского моря. После этого он признал, что почувствовал себя идиотом.

Кроме того, он заявлял, что Крымский мост не то, чем кажется.