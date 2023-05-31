Американский генерал признал, что помощь Украине зависит от результатов контрнаступления

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Соединенные Штаты приложат максимум усилий, чтобы Украина победила в военном противостоянии Россию

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью РБК-Украина заявил американский генерал-майор Дэвид Болдвин, до лета прошлого года командовавший Национальной гвардией Калифорнии.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Нет сомнений в том, что вооруженные силы и спецслужбы Украины выиграют эту войну. Сколько времени это займет? Мы не знаем, но они определенно на правильном пути. Как партнер Вооруженных сил Украины я не мог бы сильнее гордиться эффективностью, самоотверженностью и доблестью ВСУ», – сказал Болдвин в интервью РБК-Украина, избежав, впрочем, какой-либо конкретики.

Ему задали вопрос, не слишком ли многого ожидают на Западе от украинского контрнаступления.

«Я думаю, время покажет, и мы увидим колоссальный успех. Потому что помните, военные действуют способами, которые не рассчитаны на то, чтобы произвести впечатление на прессу. Они рассчитаны на то, чтобы убивать врагов и побеждать в войне», – снова отделался общими фразами генерал.

А вот далее прозвучала достаточно циничное признание.

Интервьюер поинтересовался, насколько дальнейшая поддержка Украины Соединенными Штатами будет зависеть от успеха этого контрнаступления, заметив, что «это работает именно так: чем больше мы побеждаем, тем больше получаем.

«Соединенные Штаты привержены успеху Украины, но американские налогоплательщики хотят видеть, что они получают за свои деньги. Так что успех, безусловно, помогает, но проблема в том, что Украина, несомненно, должна выиграть эту войну, а для этого она должна иметь постоянную поддержку США. Так что в любом случае мы должны сделать так, чтобы Украина победила, и Украина победит», – резюмировал Болдвин.