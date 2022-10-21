Американский генерал призвал Белый дом помочь Украине разбомбить Севастополь

21.10.2022  09:39 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Севастополь, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Большая проблема в том, что в Вашингтоне до сих пор не определились, чего они хотят – победы Украины или поражения России.

Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Большая проблема в том, что в Вашингтоне до сих пор не определились, чего они...

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«Наиболее я бы хотел услышать от Белого дома слова, что мы сделаем всё возможное для Украины, чтобы Украина победила. И поскольку я таких слов ещё не слышал, начинаются спекуляции, что они не полностью преданы этим вопросам, не хотят эскалации с Россией, и вообще Запад слишком себя сдерживает.

Но все оценивают риски того, если Россия применит ядерное оружие. И мы останавливаемся за шаг до необходимого, и Россия знает об этом. Она понимает, что ядерное оружие наиболее эффективно, когда его не применить. Я думаю, что Белый дом должен быть предан победе Украины. Не поражению России, а именно победе Украины», – подчеркнул Ходжес.

По его словам, самое время предоставить Украине возможность нанести ракетный удар по Севастополю.

«Поэтому мы должны предоставить ракеты ATACMS [дальность до 300 километров] которые позволяют совершать дальнобойные удары по Севастополю. Я также поддерживаю, чтобы Украина применяла ATACMS против ракет, которыми Россия обстреливает Украину и убивает невинных людей. Мы должны это сделать.

У нас тысячи танков, у нас всегда происходит процесс их предоставления. Они сейчас не очень помогут, но в другие месяцы помогут, когда логистика и тренировки потребуют танки «Абрамс».

Конечно, мы должны предоставлять возможность для дальнобойных высокоточных ударов. Но ключ в нашем желании того, чтобы Украина победила, и мы должны делать всё для этого», – заключил американский генерал.

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