Американский генерал призвал бить по российским аэродромам

Анатолий Лапин.  
08.09.2023 11:37
  (Мск) , Москва
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Авиация, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Удар по аэропорту в Пскове, где были уничтожены и повреждены несколько военно-транспортных самолетов ВС РФ, это эффективное применение дронов, которое стоит распространить на другие российские аэродромы.

Об этом в эфире телеканала «Первый Западный» заявил планировавший воздушную часть операции «Буря в пустыне» американский генерал-лейтенант ВКС Дэвид Дептула, предает корреспондент «ПолитНавигатора».

Удар по аэропорту в Пскове, где были уничтожены и повреждены несколько военно-транспортных самолетов ВС...

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«По моим оценкам, это была очень эффективная демонстрация того, что можно сделать, благодаря инновационным тактикам и возможностям, которые предоставляют дроны. Думаю, это может быть использовано для ударов по другим российским авиабазам и объектам. Считаю, так и надо делать. Одновременно, оставлю для другой дискуссии то, как это можно сделать», – заявил Дептула.

Он подчеркнул, что Украина могла бы попытаться уничтожить самолеты стратегической авиации России.

«Это была бы очень амбициозная цель, ее нужно сбалансировать с другими вызовами, с которыми сталкиваются украинцы в своей борьбе против России. В целом, да, это возможно, но удастся ли это реализовать, – это зависит от многих обстоятельств и от того, где именно украинцы найдут самые ценные ресурсы для противодействия российскому вторжению», – сказал генерал.

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