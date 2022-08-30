Американский генерал призвал дать Украине оружие и разрешить бить по России

30.08.2022  16:29 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия, США, Украина
Новости Украины

США должны поставить на Украину дальнобойное оружие и разрешить удары по территории России, чтобы уничтожить логистику.

Об этом в эфире 24 канала заявил бригадный генерал США в отставке Марк Арнольд, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США должны поставить на Украину дальнобойное оружие и разрешить удары по территории России, чтобы...

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По мнению Арнольда, США не должны допустить заморозки спецоперации, потому что это позволит России накопить силы и ударить снова.

«Я думаю, что заморозка этого конфликта на той фазе, что есть сейчас, поможет лишь временно. Российская армия выдыхается, они не могут найти достаточное количество добровольцев для войны, и пока Путин не поставит всю экономику на военные рельсы и не объявит массовый призыв населения, то у него ничего не выйдет.

Но как только война заморозится, это будет отдых для русских, они будут восстанавливать силы и смогут это сделать за период от шести до 12 месяцев, и тогда ударят снова. Потому я считаю, что США и союзники по НАТО ни в коем случае не должны вести даже речи о заморозке этой войны. Это будет огромная ошибка.

Сейчас именно то время, когда Украину нужно обеспечить современным оружием, чтобы ударить по России, пока российские войска являются истощенными…

США и союзники должны обеспечить Украину оружием, которое может наносить удары по территории России. Я не говорю о Крыме. США и НАТО говорят: «Не наносите удары по территории России». Но это глупость. Начало конца российской армии в Украине – это уничтожить линии поставок их топлива, боеприпасов, техники. Это нужно делать как на границе, так и на сотни километров вглубь Росси.

Чтобы это сделать, НАТО нужно изменить свою политику и отказаться от тезисов про запрет ударов по российским территориям», – заявил Арнольд.

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