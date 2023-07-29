Американский генерал призвал поступить с Россией так же, как с Ираком

Вадим Москаленко.  
29.07.2023 22:35
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


Украина должна воспользоваться натовским опытом операции «Буря в пустыне», и с помощью предоставленного Западом оружия уничтожить российскую систему ПВО.

Об этом на канале «Голос Америки» заявил член правления военной разведывательной компании Aevex генерал-лейтенант в отставке Дэвид Дептул, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина должна воспользоваться натовским опытом операции «Буря в пустыне», и с помощью предоставленного Западом...

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«Было несколько лидеров, которые медленно двигались, или задерживали решение о передаче самолётов Украине. И они использовали такие оправдания, что системы ПВО россиян чрезвычайно сильные.

Но дело в том, что при надлежащем использовании в контексте комплексной воздушной кампании, нет наземной системы противовоздушной обороны, которая может задержать надлежащим образом подготовленный авиаудар.

Возьмём за пример операцию «Буря в пустыне». Никогда в истории не было места, защищённого лучше, чем Багдад на начальных этапах операции – ни Ханой во времена Вьетнама, ни Москва во времена Холодной войны.

Но мы достигли преимущества в воздухе над Багдадом на протяжении 24 часов. Это был результат хорошо продуманной и спланированной кампании, что уничтожила все элементы иракской системы ПВО», – сказал генерал.

Дептул призвал применить аналогичную тактику против России.

«То же самое можно сделать и с российской объединённой системой ПВО, если украинцам предоставят надлежащие инструменты и надлежащее оперативно-стратегическое планирование», – резюмировал американец.

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