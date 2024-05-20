Американский генерал призвал Украину игнорировать указания США

Анатолий Лапин.  
20.05.2024 15:15
  (Мск) , Киев
Просмотров: 839
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


Украина должна наплевать на запреты США не наносить удары западным оружием по «старой» территории России. Об этом в эфире 24 канала заявил бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Генерал порадовался, что Украина получила дальнобойные ракеты от США и теперь бьет по российским тылам.

Украина должна наплевать на запреты США не наносить удары западным оружием по «старой» территории...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Мы, наконец-то, начинаем видеть возможность нанесения высокоточных ударов большой дальности, которые могут поразить российскую логистику, артиллерию, штабы. По ним нужно нанести как можно больше ударов, и это подорвет или нейтрализует усилия России по нанесению ударов… Меня это [запрет на удары по РФ] очень огорчает, я думаю, что это ужасная политика и, конечно, Украина должна ее игнорировать – наносить удары по целям там, где это необходимо», – заявил Ходжес.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть