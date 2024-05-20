Американский генерал призвал Украину игнорировать указания США

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Украина должна наплевать на запреты США не наносить удары западным оружием по «старой» территории России. Об этом в эфире 24 канала заявил бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Генерал порадовался, что Украина получила дальнобойные ракеты от США и теперь бьет по российским тылам.

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«Мы, наконец-то, начинаем видеть возможность нанесения высокоточных ударов большой дальности, которые могут поразить российскую логистику, артиллерию, штабы. По ним нужно нанести как можно больше ударов, и это подорвет или нейтрализует усилия России по нанесению ударов… Меня это [запрет на удары по РФ] очень огорчает, я думаю, что это ужасная политика и, конечно, Украина должна ее игнорировать – наносить удары по целям там, где это необходимо», – заявил Ходжес.