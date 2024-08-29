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Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес похвалил боевиков ВСУ за то, что они в пропагандистском ролике расплачиваются за покупки в магазине в Курской области. Он предостерегает украинцев от повторения «ошибок Вермахта».

Об этом он заявил в интервью британскому подкасту «Силиконовый занавес», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Одна из самых больших ошибок, допущенных немецким Вермахтом в 1941 году заключалась в том, что они причиняли огромный ущерб везде, где появлялись, убивая людей. В итоге у них возникли серьезные проблемы с безопасностью, потому что украинцы, которые были готовы приветствовать их чтобы убежать от Сталина, стали самыми опасными партизанами. Я думаю, что это разумный шаг, как с военной, так и с гуманитарной точки зрения», – сказал Ходжес.

Он также выразил надежду на то, что в Пентагоне «делают заметки», чтобы перенимать украинский опыт захвата российских территорий.