Американский генерал призывает ВСУ не повторять ошибки Гитлера

Елена Острякова.  
29.08.2024 15:35
  (Мск) , Москва
Просмотров: 938
 
Вооруженные силы, Дзен, Сюжет дня, Украина


Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес похвалил боевиков ВСУ за то, что они в пропагандистском ролике расплачиваются за покупки в магазине в Курской области. Он предостерегает украинцев от повторения «ошибок Вермахта».

Об этом он заявил в интервью британскому подкасту «Силиконовый занавес», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес похвалил боевиков ВСУ за то, что они...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Одна из самых больших ошибок, допущенных немецким Вермахтом в 1941 году заключалась в том, что они причиняли огромный ущерб везде, где появлялись, убивая людей. В итоге у них возникли серьезные проблемы с безопасностью, потому что украинцы, которые были готовы приветствовать их чтобы убежать от Сталина, стали самыми опасными партизанами. Я думаю, что это разумный шаг, как с военной, так и с гуманитарной точки зрения», – сказал Ходжес.

Он также выразил надежду на то, что в Пентагоне «делают заметки», чтобы перенимать украинский опыт захвата российских территорий.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Август 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть