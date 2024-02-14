Американский генерал проболтался, что США не прекращают поставки оружия на Украину

Анатолий Лапин.  
14.02.2024 12:34
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Германия, Дзен, США, Украина


Несмотря на внутренние политические противоречия относительно будущей помощи Украине, США не останавливали поставки оружия. Кроме того, даже если это произойдет, то такое снабжение будет продолжаться из других стран Запада.

Об этом в эфире интернет-канала «Дмитрий Гордон» заявил бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на внутренние политические противоречия относительно будущей помощи Украине, США не останавливали поставки оружия....

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Генерал при этом подчеркнул, что ВСУ все равно недостаточно тех поставок, что идут от западных партнеров.

«Посмотрим, что будет с западными поставками, начнут ли они истощаться. Поставки вооружения идут до сих пор, процесс не останавливается, он не прекратился из-за задержек, которые возникли в Конгрессе Соединенных Штатов. Некоторые партии на очереди, есть и другие страны, не только США, которые заинтересованы в том, чтобы у Украины было то, чем обороняться», – сказал генерал.

«Германия является вторым поставщиком вооружения и боеприпасов после Америки, Великобритания предоставляет много техники и снарядов, другие страны также отдают немалую часть своих запасов. Так что это не означает, что возникнет вакуум в логистической поддержке и что оружия и боеприпасов не будет. Просто сейчас его недостаточно – это ключевой вызов для украинских командиров», – заявил Ходжес.

 

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