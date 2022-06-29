Американский генерал проболтался: «Мы не заинтересованы в справедливой борьбе на Украине»

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Новости Украины

Соединенные Штаты должны поставлять на Украину как можно больше различных видов вооружений.

Об этом в эфире финансируемого Госдепартаментом США ресурса «Голос Америки» заявил бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Ходжеса, дальнобойные системы, которые США поставили на Украину, могут использоваться для наступательных операций в случае, если российская армия станет более уязвима.

«Что касается HIMARS – это хорошо, но это примерно 10% от нужного количества. И, конечно, нужны боеприпасы, а не только сами системы запуска, потому что ракеты быстро истощаются, но это очень хорошие системы, и они будут иметь влияние. Но, чтобы иметь такое влияние, которое будет идти к победе, нужно еще примерно 40 HIMARS… Конечно, ракетные установки можно будет использовать как для оборонительных, так и для наступательных действий. Потому первое, что нужно сделать – это остановить российскую артиллерию, уничтожить российскую артиллерию и российские ракетные установки, которые наносят столько вреда», – сказал генерал.

Он называет вышеизложенное «первым приоритетом».

«Как только они это сделают, а потом в какой-то момент генеральный штаб решит, что русские достаточно ослабли и что пора начать контрнаступление, я думаю, что без артиллерии русские не смогут сравняться с украинцами. Они уже показали, что единственная вещь, которую они могут делать, – это стрелять бесконечным количеством артиллерии. Если ее не будет, русские станут намного более уязвимыми, и тогда изменения будут ощутимыми. Конечно, нужно понимать, что будут потери. Некоторые из новых гаубиц уже потеряны, это ожидаемо. Русские будут пытаться поразить эти средства, потому что они знают, насколько они эффективны. Я не хочу, чтобы была какая-то конечная дата, после которой скажут: «Хорошо, больше не будем отправлять, потому что уже достаточно». Потому что им будет нужно заменять потери. Мы не заинтересованы в справедливой борьбе, потому что хотим обеспечить весомое преимущество», – заявил Ходжес.