Американский генерал прогнозирует уничтожение Крымского моста к концу года

Анатолий Лапин.  
14.06.2024 15:54
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Украина


Украина поразит мост через Керченский пролив. Об этом в эфире видеоблога OTE заявил бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес, который известен своими несбывшимися прогнозами о захвате Крыма, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ходжес снова озвучил аппетиты на российский полуостров, пригрозив, что Украина сделает его непригодным для жизни.

Украина поразит мост через Керченский пролив. Об этом в эфире видеоблога OTE заявил бывший...

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«Теперь, когда у них есть более высокоточное оружие дальнего действия, они могут сделать Крым непригодным для жизни или непригодным для российской армии, военно-морского флота и военно-воздушных сил. И они изолируют это место, этот большой мост рухнет, когда украинцы будут готовы к этому и они выберут подходящее время. Так что, я думаю, мы можем ожидать, что это произойдет если не в конце этого года, то в начале следующего. Я бы так предположил», – заявил Ходжес.

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